Colpita da un fulmine sul monte Guglielmo: addio a Evelina Tomasoni

Manerbio (Brescia) – Non ce l’ha fatta Evelina Tomasoni, 53enne di Manerbio, nel Bresciano, colpita domenica da un fulmine mentre si trovava sul versante del monte Guglielmo tra Pisogne e Zone in provincia di Brescia, in località Punta Caravina, sul versante bresciano della montagna, a una quota di circa 1.800 metri.

La donna era stata soccorsa, intubata e trasferita in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, le sue condizioni erano apparse disperate. Grande appassionata di montagna, Evelina Tomasoni è stata sorpresa dal temporale mentre era impegnata in un’escursione con il compagno.

Le sue condizioni sono apparse da subito disperate, nella giornata di oggi la conferma del decesso. La salma sarà ricomposta alla casa del commiato di Verolanuova.