Dopo la nevicata, Livigno mai più al buio. Linea elettrica interrata contro il rischio valanghe

Livigno (Sondrio) – Niente più interruzioni di energia elettrica a Livigno grazie alla realizzazione del collegamento elettrico, completamente interrato, Livigno-Premadio. Un’opera olimpica, quest’ultima, che permetterà di evitare che succeda quel che è accaduto nella giornata di Pasquetta quando una valanga ha abbattuto tre piloni della luce elettrica nei pressi del Foscagno provocando un blackout in metà Livigno.

La serie di opere previste per l’interramento dei cavi e quindi per un nuovo e moderno collegamento elettrico, con annesse centraline, porterà anche altri benefici a tutto il Piccolo Tibet ma non è assolutamente da sottovalutare il fatto che la struttura eviterà interruzioni di energia elettrica.

"Ora la situazione è ritornata alla più completa normalità – dice il sindaco di Livigno Remo Galli –, stamattina alle 7 (ieri per chi legge ndr) è stata rispristinata la viabilità sulla strada del passo del Foscagno. A questo proposito vorrei ringraziare tutti gli operai che hanno lavorato alacremente in queste giornate per permettere di bonficare e mettere in sicurezza la zona e di ripristinare la viabilità sull’arteria principale di collegamento con Livigno". Tutto è terminato per il meglio ma quelle di Pasqua e Pasquetta restano due giornate difficili per Livigno. In futuro non ci saranno più problemi di blackout dovuti a valanghe che divelgono piloni della luce.

"Si, ci sono stati dei momenti complicati ma guardiamo con fiducia al futuro anche perché c’è già in cantiere da tempo un’opera molto importante che permetterà di interrare la linea elettrica da Livigno a Premadio. Questa è una di quelle opere cosiddette olimpiche e cioè che si potranno realizzare grazie ai soldi stanziati in ottica olimpica. Stiamo parlando del collegamento interrato della linea elettrica Livigno-Premadio e della creazione di alcune centraline. È un’opera targata Terna e Enel che prevede un investimento di oltre 100 milioni di euro e che ci permetterà in futuro di non avere più problemi come quelli avuti a Pasquetta. Inoltre questa linea avrà altri benefici, permetterà di usare pochi generatori di energia nel corso dei Giochi, così da essere sempre più green, e di eliminare tanti tralicci elettrici di alta tensione. Tutto nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità ambientale".