Erbusco, a bordo di un’auto rubata incrociano i carabinieri: fuga in contromano e poi a piedi nei campi

Brescia, 5 novembre 2023 – Incrociano una pattuglia dei carabinieri, imboccano una strada in contromano, si dirigono verso la campagna di Erbusco e abbandonano l'auto rubata per poi scomparire nel buio della notte.

L'episodio risale alla serata di sabato, quando i militari della stazione franciacortina incrociano, in via Solferino, una Fiat Panda con a bordo due uomini. Gli intimano l’alt, ma la vettura non si ferma e scappa percorrendo via Bonomelli in contromano nel tentativo di seminare i carabinieri.

Dopo le pericolose manovre, le due persone a bordo del mezzo si dirigono in zona campestre nei pressi di via San Donato di Erbusco. Lì abbandonano il mezzo e fuggono a piedi facendo perdere le proprie tracce favoriti dal buio e dalla pioggia battente.

La Panda, rubata nel pomeriggio a Calcio, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.