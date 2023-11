Entrano 104 volte in Ztl per portare il figlio a scuola, oltre 13mila euro di multe per una famiglia bresciana

Brescia, 17 novembre 2023 – È costato caro a una famiglia bresciana portare il figlio alle elementari Tito Speri, di via Trieste, entrando oltre un centinaio di volte in Ztl attraverso la porta telematica di via San Martino della Battaglia, piuttosto che da via Cattaneo e via Gabriele Rosa, ovvero gli accessi autorizzati. Risultato? Dovranno pagare circa 13mila euro di multe per il cumulo di infrazioni commesse, come racconta il Giornale di Brescia.

Le prime multe sono già arrivate a casa dei coniugi e loro hanno provveduto a pagarle, ma molte altre sono in arrivo se si considera che i genitori hanno effettuato il percorso non autorizzato almeno 104 volte. La “colpa”, stando al loro racconto, sarebbe tutta del navigatore perché “ha indicato quella strada, anche se impostato in modo diverso".

I coniugi si chiedono come mai davanti a casi simili la Polizia Locale non intervenga per avvisare in tempo dell'errore e soprattutto perché le contravvenzioni arrivino due mesi dopo l'infrazione, lasciando così reiterare l'errore per intere settimane. Il ricorso al giudice di Pace sembra scontato. E non è escluso che venga riconosciuta la buona fede, visto che erano comunque in possesso di un permesso per Ztl e annulli gran parte delle contravvenzioni.