Entra 800 volte in Ztl a Mantova, 21enne deve pagare 150mila euro: confiscata l’auto e ritirata la patente

Mantova, 20 novembre 2023 – Ha collezionato la bellezza di 800 multe per passaggi non autorizzati in zone a traffico limitato, tra il 2022 e il 2023, per un totale di circa 150mila euro di sanzioni da versare nelle casse del Comune di Mantova. Il protagonista? Un 21enne.

Il precedente bresciano

La storia sembra avere tutti gli ingredienti per porsi come l’ennesimo caso di “vessazioni” su conducenti “disattenti”, come avvenuto nei giorni scorsi a una famiglia bresciana che per accompagnare il figlio a scuola ha collezionato 104 multe per un totale di 13mila euro. Niente in confronto al 21enne. Ma questa di Mantova è tutta un’altra storia, come raccontano alcune testate locali.

Auto senza assicurazione

Il giovane è stato infatti fermato per un controllo di routine dalla polizia locale il 14 novembre scorso, mentre, alla guida della sua Mercedes, passava in corso Vittorio Emanuele. E qui salta fuori il primo inghippo: la vettura risulta priva di assicurazione. Gli agenti quindi lo multano, sequestrano il veicolo e obbligano il proprietario a tenerlo in un'area privata con divieto di utilizzo. Ma il giorno seguente, il giovane viene sorpreso di nuovo alla guida della Mercedes, e sempre in corso Vittorio Emanuele. Per questo gli viene ritirata la patente e la vettura confiscata ma stavolta portata con il carro attrezzi in un deposito autorizzato, per evitare che il 21enne impenitente ceda alla tentazione di guidarla.

800 multe in due anni

E qui arriva il colpo di scena. Dai successivi accertamenti, emerge che il proprietario del veicolo è anche destinatario di 800 multe racimolate in un paio di anni, in pratica più di una al giorno, per passaggi abusivi nelle varie Ztl della città. Le sanzioni, per un totale di 150mila euro erano state notificate tra il 2022 e il 2023, ma il conducente “smemorato” non si sarebbe mai attivato per pagarle. Ora non potrà far altro che entrare a piedi (ma anche in monopattino o in bici) nella Ztl. Almeno non correrà il rischio di beccarsi altre multe.