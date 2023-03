Desenzano, arrestato spacciatore: in casa aveva droga di tutti i tipi e un machete

Durante la perquisizione è stato trovato anche un machete

Desenzano (Brescia) – Un uomo è stato arrestato, dopo essere stato trovato in casa con circa 350 grammi di droga e armi di vario tipo, tra le quali anche un machete.

È successo nella serata di ieri, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Desenzano durante la perquisizione domiciliare hanno trovato oltre 3 etti di stupefacenti, tra hascisc, marijuana, cocaina e anfetamina, insieme a materiale per il confezionamento e la vendita al dettaglio.

Nella casa sono stati inoltre ritrovati un machete con una lama di oltre 50 centimetri, numerosi coltelli, un pugnale, un tirapugni, due fucili con relative munizioni non regolarmente denunciati e detenuti e una pistola a salve.

L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione abusiva di armi, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per porto di oggetti atti ad offendere e trasferito nel carcere di Brescia, in attesa dell'udienza di convalida che avverrà nei prossimi giorni.