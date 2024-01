Brescia, due quintali di droga nel garage: arrestato spacciatore di Desenzano

Brescia, 18 gennaio 2024 - La squadra Mobile della Questura di Brescia ha sequestrato due quintali e mezzo di droga nascosti in un garage del centro città a Brescia. Sì tratta soprattutto di marijuana e hashish.

Il blitz è scattato dopo le segnalazioni alcuni residenti che vedevano uno strano andirivieni dal garage della città.

Gli agenti hanno esteso la perquisizione al proprietario del garage, a Desenzano del Garda, dove sono stati sequestrati 22mila euro in contanti, una macchina conta soldi. L’uomo è stato pertanto tratto in arresto e trasferito in carcere.