Disperso a Bagolino: quattro giorni di ricerche e 80 soccorritori in campo, per ora senza esito

Bagolino (Brescia) – Quattro giorni di ricerche senza sosta, ma ancora nessuna notizia. Ogni ora che passa si assottiglia sempre più la speranza di trovare vivo il 38enne di Bovezzo scomparso lo scorso 11 maggio. L’uomo, affetto da problemi psichiatrici e seguito da un centro psicosociale, ha posteggiato qualche tempo fa la sua Panda bianca in Val Dorizzo, in territorio di Bagolino, sulla via per il Gaver, e poi è sparito. Il rinvenimento dell’auto sabato scorso, da parte di un residente che aveva allertato le forze dell’ordine per quell’utilitaria abbandonata nei boschi, ha fatto scattare le ricerche. Il campo base è stato allestito a Bagolino, da cui si alternano 80 uomini - vigili del fuoco con il nucleo alpino e fluviale, personale Sigef della finanza, Protezione civile, Soccorso alpino e speleologico, unità cinofile - che stanno battendo il circondario.