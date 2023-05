Bovezzo, continuano senza sosta le ricerche del 38enne scomparso nel nulla

Bovezzo (Brescia) - Ricerche senza sosta e ancora senza esito per il 38enne di Bovezzo, che non dà notizie di sé dall’11 maggio. L’uomo, affetto da problemi psichiatrici, ha lasciato qualche giorno fa la sua Panda bianca parcheggiata in Val Dorizzo e poi è sparito. Il rinvenimento dell’auto ha fatto scattare l’allarme sabato scorso, quando i carabinieri di Bagolino hanno scoperto che l’utilitaria, stando a un passante posteggiata da un po’, appartiene proprio allo scomparso.

Alto 1,70, circa 60 chili, capelli neri rasati, quando è stato visto l’ultima volta il 38enne indossava un giubbino nero e una maglia a righe. Era a Bovezzo. I ricercatori, con vigili del fuoco, soccorso alpino, cinofili, hanno scandagliato la zona in cui è stata scoperta la macchina. Alle ricerche hanno partecipato anche elicotteri e sommozzatori, impegnati nei laghetti della Val Dorizzo.