Calcinato, discarica abusiva a cielo aperto: sacchi neri e borse di plastica abbandonati vicino alla strada

Calcinato (Brescia), 29 marzo 2025 – A distanza di pochi giorni dal ritrovamento di una discarica abusiva, il Comitato Cittadini Calcinato ha segnalato agli uffici competenti dell’amministrazione comunale un nuovo, eccezionale quantitativo di rifiuti abbandonati in Via Gavardina di Sotto.

Per i volontari dell’associazione non è una novità trovare sacchi e detriti abbandonati ovunque sul territorio, ma questa volta la discarica si è creata nel giro di poche ore. “Segnaliamo rifiuti abbandonati quasi ogni giorno. Stavolta però abbiamo trovato praticamente una discarica a cielo aperto, creata - riteniamo – in pochissimo tempo dato che fino a qualche giorno fa nella stessa zona non c’era nulla”.

“Il livello di inciviltà è osceno”, sottolinea il Comitato sul suo profilo Facebook. E, prosegue “bisogna che l’amministrazione comunale reagisca con i giusti strumenti e con risposte che corrispondano al tenore di gravità del danno causato”. Poi una domanda: “Possibile che non si riesca a sanzionare chi abbandona così selvaggiamente rifiuti di ogni tipo?”.

Il nuovo ritrovamento – formato da decine di sacchi neri e borse di plastica buttati nel terreno a fianco della strada – è stato immortalato in un video, poi pubblicato sui social. Diversi i commenti degli utenti e la maggio parte invoca l’installazione di telecamere per fermare questi atti di inciviltà.