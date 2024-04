Strage di Erba, il giorno della verità: Olindo e Rosa in aula. La difesa: “La testimonianza di Frigerio è una ‘prova sospetta’”

07:10

Azouz: "Ho letto le carte, tante cose non tornano"

''Conduco questa battaglia per tutti. Ho letto le carte, ho visto il percorso di questi anni che confermano che qualcosa non va. Sono tantissime le cose che non tornano''. Lo afferma Azouz Marzouk, marito e padre di due delle quattro vittime della strage di Erba, varcando l'ingresso del tribunale di Brescia dove sta per iniziare l'udienza del processo di revisione chiesto dalla difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo in via definitiva per la mattanza dell'11 dicembre del 2006. Azouz Marzouk fin dal primo grado ha nutrito dubbi sulla colpevolezza dei coniugi Romano.