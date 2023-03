Detenuto con le stampelle evade dal tribunale di Brescia, catturato

Tribunale di Brescia

Finisce il processo, fa per recarsi all'uscita del palagiustizia accompagnato dalla polizia penitenziaria zoppicando perché cammina con le stampelle. Ma al momento di salire in auto, con un'agile mossa salta sul veicolo e lo usa come trampolino per buttarsi al di là del muro di cinta. E sparisce. Protagonista un detenuto albanese imputato di stalking, evaso dal tribunale di Brescia poco prima delle 13.

La fuga è durata meno di un'ora. L'evaso è stato catturato dagli agenti della questura e della penitenziaria nei dintorni di via Gambara. E' il terzo caso negli ultimi anni. E tutti hanno avuto una dinamica fotocopia.

L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto nel maggio 2022. Uno spacciatore 29enne nordafricano era riuscito a scappare alla polizia locale prima di essere processato per direttissima. Non è stato più rintracciato. Nel 2019, invece, la fuga di Marius Marmura che si concluse nel giro di 124 ore su un treno a Milano.