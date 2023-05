Desenzano, evade dal carcere e fugge su una Harley rubata: tedesco catturato in agriturismo

Evade dal carcere approfittando di un permesso premio, e come se non bastasse appena riassapora la libertà finge di voler comprare una Harley Davidson online ma ruba il bolide, truffando il venditore.

Protagonista, un cinquantacinquenne tedesco, arrestato nelle scorse ore a Desenzano. Il malvivente stava scontando una condanna per reati predatori a Massa, in Toscana, quando si è dileguato. Mentre era già evaso ha contattato un appassionato di moto residente a Carrara che aveva messo un annuncio sul Web per vendere la sua Electra Glide (valore 23mila euro). Gli ha chiesto un incontro per provare la moto e poi una volta in sella è sparito. L’evaso, nonché truffatore, è stato rintracciato dai carabinieri a Desenzano, dove aveva prenotato una camera in un agriturismo in vista di proseguire il viaggio per la Baviera. Recuperata l’Harley Davidson rubata.