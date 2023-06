Bedizzole, picchiò, stuprò e uccise Francesca Fantoni: la Cassazione conferma l’ergastolo per Andrea Pavarini

Brescia, 16 giugno 2023 – La Cassazione ha confermato l'ergastolo per Andrea Pavarini, il giardiniere di Bedizzole che il 25 gennaio 2020 massacrò di botte, stuprò e uccise Francesca Fantoni, 39enne sua compaesana affetta da ritardo mentale aggredita nel parco pubblico del paese.

Era sabato sera, il corpo fu rinvenuto il lunedì seguente. Pavarini prima ammise il delitto, pur senza confessare mail il movente sessuale che invece è stato cristallizzato dalle sentenze di primo e secondo grado, poi in aula in Assise ritrattò, sostenendo che fossero stati "i romeni”.

In fase di perizia però l'imputato tornò sui sui passi, riferendo allo psichiatra "di non avere capito più niente con quella ragazza e di avere sbagliato”.

Per la difesa il giardiniere soffriva di deficit mentali che avrebbero influenzato le sue condotte, per due periti invece il ritardo cognitivo, pur presente, non fece scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere. Ora il caso è chiuso.