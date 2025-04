Addio a Davide, si spegne il sorriso del bambino di 11 anni: lutto a Cazzago San Martino

CAZZAGO SAN MARTINO – Non ha mai perso il sorriso e la sua incredibile dolcezza il piccolo Davide, spentosi nelle scorse ore circondato dall’amore della sua famiglia, e specie di mamma Francesca, papà Mirko e della sorella Flavia. Davide Lanfranchi aveva 11 anni e sin dalla nascita era ammalato.

Da sempre era assistito con amore da parenti e medici, che non lo hanno mai lasciato solo. Purtroppo non è stato possibile trovare una cura. Da qualche anno la sua famiglia da Bornato di Cazzago San Martino si era trasferita nella vicina Capriolo, dove Davide frequentava regolarmente la scuola e dove tutti: alunni, studenti e insegnanti lo conoscevano e lo amavano. Era molto legato anche a Bornato e Cazzago San martino, dove questa estate aveva partecipato al grest.

“Abbiamo saputo stamani la notizia – spiega Fabrizio Scuri, sindaco di Cazzago San Martino – Davide e la sua famiglia, anche se residenti altrove da un po’ di tempo, restano parte della nostra comunità. Questa mattina ho mandato, a nome di tutti i cittadini di Cazzago San Martino, le condoglianze ai suoi famigliari. È triste sapere che è accaduto un fatto così grave a una famiglia, certe cose non dovrebbero accadere”.

A capriolo, intanto, sono state annullate le manifestazioni previste per la giornata di domenica, quando avrebbe dovuto svolgersi la “Giostra di San Giorgio” in previsione delle feste patronali del 23 aprile. Davide risposa nella casa del commiato La Franciacorta di Corso Garibaldi 58 a Passirano. Le visite sono consentite dalle 8 alle 20. La veglia di preghiera è prevista per domani alle 17. Il funerale si svolgerà alle 14.50 di lunedì 7 aprile nella chiesa Parrocchiale di Bornato. Poi Davide proseguirà per il forno crematorio. ,