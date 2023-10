Danni della grandinata. Le richieste solo online

Avranno tempo fino alle 16 del 4 dicembre i cittadini di Turate, Saronno, Caronno Pertusella, Rovellasca, Cislago, Rovello Porro, Gerenzano, Lomazzo, Mozzate, Uboldo e Origgio per presentare una richiesta di sostegno per riparare i danni subiti in seguito alle grandinate di fine luglio. Regione Lombardia ha pubblicato i bandi e la procedura prevede di compilare una richiesta online, ben sapendo che il limite massimo è di 5mila euro per i privati e 20mila per le attività economiche. I privati cittadini e i legali rappresentanti delle aziende devono segnalare i propri fabbisogni esclusivamente mediante la compilazione on line, non sarà possibile utilizzare nessun’altra modalità per la presentazione dei moduli. Nel caso l’avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi e le misure, tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza l’eventuale contributo sarà corrisposto per la sola parte eccedente la copertura assicurativa. "In questi giorni noi sindaci dei territori colpiti - spiega il primo cittadino di Turate, Alberto Oleari - ci stiamo confrontando con la Regione per fornire alla popolazione indicazioni più chiare e semplici possibili, pur consci della enorme sproporzione tra i danni subiti dai nostri cittadini e le esigue risorse stanziate".