Dal triathlon The Stone all’Adamello Ultratrail: grandi gare in montagna

Con l’estate tornano le grandi gare in montagna, che richiedono performance incredibili degli atleti. Nelle scorse ore è stato presentato l’Adamello Ultratrail che si svolgerà a settembre mentre questa notte si svolgerà il triathlon estremo The Stone, entrambi patrocinati dalla Regione. Dopo il debutto dell’evento Vertical nel 2023, Adamello Ultra Trail continua la sua crescita e regala agli appassionati una nuova sfida sulle montagne del comprensorio Pontedilegno-Tonale: Adamello half trail (Aht), 60 chilometri e 4.000 metri di dislivello, con partenza e arrivo a Vezza d’Oglio, in Alta Val Camonica. Una distanza che va ad aggiungersi alle già consolidate 35, 100 e 170 chilometri e ad arricchire un weekend, quello del 20-22 settembre, nel segno del trail running, della storia e della passione per la montagna. La partenza della nuova distanza è fissata per venerdì 20 settembre alle 8, a metà tra il via della 100 km (ore 7) e della 170 km (ore 9), con un limite di 18 ore e un massimo di 100 partecipanti. "Negli anni abbiamo puntato a offrire un evento accessibile e di livello – ha detto Paolo Gregorini, responsabile dell’organizzazione di Asd Adamello Ultra Trail –. Il salto tra le distanze di 35 e di 100 km era ampio e con questo nuovo percorso vogliamo fornire un’ulteriore opzione per scoprire i nostri sentieri e le nostre montagne, oltre a introdurre una sorpresa per la decima edizione. Abbiamo gare dai 3,9 km dell’Adamello Vertical Kilometer ai 170 dell’Adamello Ultra Trail, senza contare gli eventi Junior: ce n’è davvero per tutti i gusti, le esperienze e le età". Da questa notte invece si svolge l’evento Stone, che porterà da Sulzano sul lago d’Iseo a Passo Paradiso. Alle 4 del mattino avrà inizio la sfida titanica su distanza Ironman dalle acque del Lago d’Iseo fino ai 2.600 metri di Passo Paradiso. Venti ore per chiudere questa classica full distance: 3.8 km a nuoto, 175 km in bici, tra le province di Brescia e Sondrio, con il superamento dei tre infernali passi Aprica, Mortirolo e Gavia, e infine 39 km di corsa sui sentieri dell’alta Val Camonica. Domenica 30 giugno, alle 11.30 in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno, la cerimonia di premiazione che coinvolgerà tutti i finisher. L’uomo e la donna più veloci entreranno a far parte dell’albo d’oro della manifestazione.

Milla Prandelli