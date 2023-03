Darfo Boario: emergenza acqua, autobotti a Gorzone. Cosa succederà nei prossimi giorni?

Autobotte (Archivio)

Darfo Boario (Brescia) - Nelle valli e sui laghi bresciani la situazione è critica. Se presto non pioverà molti comuni e località rischieranno di trovarsi con gli acquedotti all’asciutto e i rubinetti delle case e delle aziende chiusi. Tra le aree più problematiche vi è la Valcamonica dove nei giorni scorsi l’acqua è tornata a mancare a Gorzone e nelle località limitrofe: quelle servite dall’acquedotto che scende dalla valle di Scalve. L’intervento del Comune e di Acque bresciane è stato tempestivo: prima con l’uso di autobotti che sono andate a mantenere i livelli nelle vasche e specie in quelle della località di Sciano e poi con una serie di lavori di emergenza come quello di bypass in via Pennacchio che esclude un tubo che ha forti perdite.

Il centro principale della Valle Camonica ha anche ricevuto acqua dall’acquedotto di Angolo Terme, con qualche disservizio per i residenti. "A Gorzone nella giornata di domenica gli interventi effettuati nelle ore precedenti hanno retto - spiegano dal Comune di Darfo - e l’equilibrio emergenziale è stato trovato, compatibilmente con la necessità di intervenire sugli impianti sistematicamente, creando qualche disagio sopportabile. A richieste specifiche i tecnici sono anche intervenuti a spiegare le relative situazioni ai privati e questo è encomiabile. Nel resto della città l’acquedotto di sponda sinistra regge e in pianura le pompe dei pozzi vanno a pieno ritmo".

L’appello da parte dell’amministrazione comunale è quello di "centellinare" l’acqua. Non solo Darfo Boario soffre. Nel Bresciano ci sono almeno altri dieci comuni sui 72 gestiti da A2a, che hanno un rischio di criticità medio, specie in Valle Sabbia, dove varie sorgenti hanno esaurito o quasi la disponibilità idrica. Lo stesso vale per diversi comuni della Valle Camonica, sia nella parte orografica sinistra, sia destra, dove tradizionalmente nei periodi di arsura le frazioni alte di Artogne restano senza acqua. In Valle Saviore è stato lanciato lo stesso appello rivolto ai concittadini dal sindaco di Darfo, ovvero evitare il più possibile di sprecare acqua. Nei prossimi giorni sono escluse le piogge e, anzi, le temperature si alzeranno. E lo zero termico si innalzerà fino a quasi 4mila metri.