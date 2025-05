Da 25 anni nel cuore dei ragazzi. Stilton, la Felicità parte da Brescia

Correva l’anno 2000: con “Il misterioso manoscritto di Nostratopus“ nasceva una stella, Geronimo Stilton. Venticinque anni dopo, il topo giornalista è ancora uno dei personaggi letterari più amati dai ragazzi. L’anniversario è celebrato a Brescia con l’anteprima nazionale del live show Felicità: il 24 e 25 maggio arriverà in Castello Geronimo con tutta la famiglia (Tea, Trappola, Benjamin, nonno Torquato). Il legame con Brescia ha radici profonde, ispirato alla vicinanza di valori, come ricordato da Giuseppe Del Vecchio, direttore Fondazione Stilton. "Dal 2021 – ricorda il direttore di Brescia Musei, Stefano Karadjov – Geronimo è protagonista di un progetto che Fondazione Brescia Musei ha realizzato insieme a Elisabetta Dami per raccontare il patrimonio storico artistico cittadino al giovane pubblico, ovvero l’app game museale per i giovani visitatori".

Tra le iniziative bresciane, due spettacoli dedicati alle scuole, sempre in Castello: “Sulle tracce dell’hacker“ e “Un giorno da pompiere“, realizzati con la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il 24 e 25 maggio, invece, alle 11, l’evento Felicità. Il progetto è stato promosso da International Characters e Fondazione Geronimo Stilton, che ringraziano polizia postale, vigili del fuoco, Comune, Fondazione Brescia Musei e Anps Brescia. In linea con la filosofia del mondo Stilton, parte del ricavato degli incassi sarà donato a strutture sanitarie bresciane attraverso l’Associazione nazionale polizia di Stato.

Federica Pacella