Brescia, tragedia sfiorata alla Torre Raffaello: crolla il controsoffitto al 15esimo piano

Brescia, 28 aprile 2025 – Tragedia sfiorata, all’alba di oggi, lunedì 28 aprile, alla Torre Raffaello dell’Aler, nel quartiere San Polo, a Brescia: al 15esimo piano, davanti all’ascensore del corridoio che porta a quattro appartamenti, è crollato il controsoffitto. A denunciare quanto accaduto è stato un comunicato dei centri sociali.

Da mesi oltre cento famiglie della Torre Raffaello avevano firmato una petizione dell’associazione Diritti per Tutti per chiedere interventi urgenti di manutenzione, segnalando anche il problema specifico del controsoffitto ammalorato al 15esimo piano, dove si erano introdotti i piccioni.

Sabato 24 maggio alle 15 a Brescia ci sarà un presidio di protesta davanti alla sede dell’Aler in viale Europa a Brescia per chiedere manutenzioni immediate, migliori condizioni abitative e per denunciare l’aumento delle spese condominiali senza adeguati lavori.

Intanto Diritti per tutti ha annunciato per il 14 maggio un'assemblea pubblica alla Casa delle Associazioni di San Polo per discutere del rinnovo a giugno della convenzione tra l' Amministrazione di Brescia e Aler per la gestione delle case popolari di proprietà comunali; all'incontro saranno invitati anche assessori e consiglieri comunali.