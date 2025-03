Crolla l’intonaco in una scuola. Aule inagibili, lezioni in palestra

Due classi delle scuole di Inzino, di Gardone Valtrompia, per alcuni giorni dovranno seguire le lezioni nella palestra dell’edificio. Nelle ore notturne comprese tra lunedì e martedì, infatti, per motivi ancora da chiarire, è crollata una parte dell’intonaco di una delle aule al piano terra. Fortunatamente, quando tutto è accaduto, l’istituto era chiuso e all’interno dunque non c’era nessuno, quindi i danni si sono limitati alle pareti, che non avrebbero, almeno dai primi rilievi, problemi strutturali. La classe, dove normalmente seguono le lezioni venti bimbi, è affacciata sulla strada provinciale e in essa non si sono mai verificati problemi. La scuola, inoltre, è tenuta monitorata poiché in tempi elettorali vi si svolgono le votazioni.

Gli alunni sono stati spostati in un luogo sicuro e hanno seguito le lezioni con i compagni della classe che si trova accanto alla loro. Nelle prossime ore interverranno i tecnici del Comune di Gardone Valtrompia che decideranno il da farsi per ripristinare le aule e consentire la ripresa regolare delle lezioni.