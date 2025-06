Costantini e Siracusa. Una mostra diffusa a Iseo

Una nuova grande mostra con opere allestite nel centro storico e sui lungolaghi del capoluogo e della frazione Clusane animerà il paese che dà il nome al secondo lago bresciano fino a fine settembre. La rassegna si chiama “Derive Cromatiche e Approdi Materici“ e sta già attirando l’attenzione di curiosi e visitatori. Le artiste che espongono sono la mantovana Sonia Costantini e la Bresciana Rita Siragusa. Il percorso è fatto di opere monumentali, tele e oggetti di dimensioni più contenute nasce "con la precisa volontà di mettere in connessione lo spazio museale col territorio che lo circonda. Le opere di Costantini e Ragusa, le prime nate in passato, le seconde create appositamente con oggetti del territorio e che ne raccontano lo stretto legame con l’acqua, la popolazione locale, la storia e le tradizioni lacustri, colloquiano mettendo a confronto la pittura analitica e aniconica della mantovana con i pezzi creati dalla bresciana, che per mesi si è mossa sul territorio per trovare ispirazione e materiali. Curato da Ilaria Bignotti e Camilla Remondina, il percorso trae avvio dalle tele monocrome di Costantini esposte nelle sale della Fondazione l’Arsenale, per poi alzare lo sguardo e allargare l’orizzonte, letteralmente, alle imponenti sculture di Siragusa. La mostra sarà inaugurata domenica mattina alle 11 nell’Arsenale di vicolo della Malinconia.

Milla Prandelli