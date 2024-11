Controsoffitto crollato. Alla scuola Bertolotti la ripresa delle lezioni

Questa mattina i piccoli ospiti della primaria Bertolotti, nella frazione Fornaci di Brescia, potranno fare ritorno nelle loro classi, dopo che per due giorni hanno dovuto stare a casa a causa del crollo parziale di una controsoffittatura in una delle aule: la terza del piccolo plesso scolastico, composto da due edifici. Il Comune non ha lasciato nulla al caso e ha voluto una serie di attente verifiche sulla stabilità dell’immobile, risultato integro se non nel punto dove si è verificato il problema, che verrà messo in sicurezza. I bimbi, quindi, potranno riprendere le lezioni con regolarità, come comunicato dal Comune: "I controlli alla scuola primaria Bertolotti da parte dei tecnici dell’Ufficio edilizia scolastica, resisi necessari dopo un distacco di calcinacci e controsoffitto in un’aula al piano terra avvenuto durante il weekend, hanno dato esito positivo. Non ci sono danni alla struttura portante dell’edificio. Mercoledì la scuola può riaprire, le lezioni verranno riprese regolarmente da tutti gli alunni. Resterà chiusa e inagibile soltanto l’aula interessata dal crollo localizzato del soffitto, che sarà oggetto dei lavori di sistemazione e ripristino nelle prossime settimane. Gli alunni di quella classe saranno momentaneamente spostati in un’altra aula del plesso per poter proseguire le lezioni fino all’avvenuto ripristino del danno".

Milla Prandelli