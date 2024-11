Controlli speciali in città e in tutta la provincia: un arresto e furto sventato

Territorio sotto la lente delle forze dell’ordine nelle ultime ore. La città, specie la zona della stazione, è stata oggetto di controlli interforze decisi dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che hanno visto in campo Polizia di Stato, Locale, carabinieri, Finanza (con l’unità cinofila). Nel corso del servizio a Brescia sono state identificate 332 persone e sono stati controllati 58 veicoli - due sanzionati per violazioni al Codice della strada - oltre a tre esercizi pubblici. In uno di questi, gestito da cinesi, la Finanza ha sequestrato circa 60mila articoli non a norma, 186 pezzi non conformi alla sicurezza dei prodotti tessili e 22 giochi contraffatti. Anche i carabinieri nelle serate del 13 e del 14 novembre sono stati in prima linea, impegnati in un super-controllo disposto dal Comando. In particolare i militari si sono concentrati con posti di blocco ad hoc nei centri abitati nel contrasto dei reati predatori e dei furti in casa. Hanno identificato 400 persone e 300 veicoli. Una 28enne bulgara è stata arrestata a Castelmella dove aveva appena rubato 350 euro in contanti a un’anziana, sottraendoli da una borsa (la somma è stata restituita). È poi stato sventato un colpo in appartamento a Lonato. B.Ras.