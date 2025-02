Controlli nei cantieri della bretella autostradale: vince la legalità

Il cantiere per la realizzazione della nuova bretella autostradale di Valle Trompia ieri mattina è stato oggetto di una serie di controlli antimafia disposti dalla Prefettura di Brescia nell’ambito di una serie di accordi presi con Anas, con cui ha firmato un protocollo d’intesa. A decidere di effettuare le verifiche nel cantiere è stato il prefetto di Brescia Andrea Polichetti. All’operazione hanno partecipato i componenti del Gruppo Interforze antimafia, composto dal Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Brescia, che ha coordinato l’accesso ispettivo, dalla Questura di Brescia, dal Comando provinciale dei Carabinieri di Brescia, dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia, insieme ad alcuni rappresentanti dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e del Comando provinciale dei Vigli del Fuoco. Il controllo è stato messo in atto grazie a un accordo messo in atto con Anas in merito agli appalti e alle opere.

Mi.Pr.