Contro le frane c’è anche la GdF

Attenzione alta sul pericolo frane nel bresciano, grazie alla Guardia di Finanza, al suo Soccorso Alpino e al Roan di Como in collaborazione con Arpa Lombardia. Nelle scorse ore si è tenuta una attività sperimentale che come sede ha avuto Edolo. L’attività si è svolta mercoledì, alla presenza del prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, e del rettore dell’Università degli Studi di Brescia, Francesco Castelli oltre che di Fabio Cambielli, direttore di Arpa Lombardia, del professore Marco Pilotti, ordinario di Idraulica presso l’Università di Brescia, del comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Como tenente colonnello Paolo Zottola e del comandante provinciale di Brescia, Francesco Maceroni. L’iniziativa vedrà l’Università di Brescia, i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino della V Delegazione bresciana collaborare con le Fiamme Gialle e con Arpa. L’obiettivo è quello di rafforzare la prevenzione e la capacità di risposta in caso di rischio idrogeologico e così pianificare le misure di messa in sicurezza della popolazione. Al termine dell’attività dimostrativa, che si è concentrata sulla frana di Pal sopra Sonico: un’area particolarmente interessata dal fenomeno, il prefetto ha evidenziato "Il valore prezioso dell’iniziativa che dimostra l’importanza del concorso tra istituzioni e altri soggetti nel campo della protezione civile".