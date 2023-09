Con la moto contro un albero. La vittima è un diciannovenne

ROVATO (Brescia)

È morto a soli 19 anni in sella alla sua moto da trial, a causa di un incidente avvenuto a Rovato. Daniele Lamberti, che a Rovato abitava, ieri alle 17 stava percorrendo un rettilineo, via Bocchetto in direzione Sant’Anna, quando è finito fuori strada schiantandosi contro un albero: una pianta di piccole dimensioni, una delle tante del boschetto che costeggia la strada ma sufficiente a sbalzarlo a terra, con una caduta che non gli ha lasciato scampo. Subito sono intervenute un paio di ambulanze con l’elisoccorso, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Nel giro di pochi attimi, assieme alla Polizia locale sono arrivati anche i genitori, disperati e increduli davanti alla tragedia che ha colpito il loro unico figlio. Il ragazzo, ex studente del Gigli di Rovato, ha fatto tutto da solo: al momento non è stato possibile capire cos’abbia causato la perdita di controllo della moto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche alcuni amici, che hanno assistito ai rilievi e al momento in cui la moto su cui viaggiava il 19enne è stata silenziosamente rimessa in piedi e portata via.

Nel Lecchese invece un 21enne e una 19enne sono rimasti gravemente feriti nell’incidente avvenuto ieri poco dopo le 18 nella Galleria Luzzeno, sulla Statale 36, all’altezza di Mandello Lario. Sembra che la loro utilitaria – che viaggiava da Piateda verso Milano – si sia ribaltata finendo contro il muro alla loro destra, su un tratto dritto e senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono state inviate tre ambulanze del 118 e l’automedica con l’elisoccorso. La ragazza, che era rimasta incastrata tra le lamiere, è stata portata a Lecco in elicottero con ferite gravi; il giovane ha riportato un trauma addominale ed è stato trasportato nello stesso ospedale.

Nel frattempo la Statale è stata chiusa, creando in breve tempo lunghissime code per chi arrivava da Sondrio. La Polizia stradale è intervenuta per i rilievi con i vigili del fuoco, mentre Anas ha gestito la viabilità per ridurre al minimo i disagi. I soccorsi e l’intervento di messa in sicurezza del tratto stradale sono durati più di due ore. Al momento non è chiaro cos’abbia causato la perdita di controllo del veicolo.

Paola Pioppi