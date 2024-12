Commedia musicale romantica “Fino alle stelle“ al Teatro Sociale

Una commedia musicale romantica, commovente e insieme divertente, per chiudere il 2024. Il Ctb porta in scena “Fino alle stelle. Scalata in musica lungo lo Stivale“ al Teatro Sociale di Brescia il 29 dicembre alle 15,30 il 30 dicembre alle 20,30 e il 31 dicembre alle 21,30, con una versione speciale e brindisi finale per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo.

"E mica ti cade dal cielo, sai? La felicità, quella... te la devi conquistare!": così Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, convincerà Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite, ancora ignara del suo straordinario talento, a seguirlo in un’impresa a dir poco improbabile: scalare l’intero Stivale alla ricerca di fama e gloria, un sogno ardito e un po’ folle, soprattutto negli anni ‘50, in Sicilia e senza un soldo in tasca.

Ma talvolta è necessario avere il coraggio di sfidare la sorte per cercare di realizzare i propri sogni, anche a costo di apparire degli illusi. I talentuosi Agnese Fallongo e Tiziano Caputo recitano, cantano e suonano, dando vita a un caleidoscopio di dialoghi, battute e canzoni che consegna gli spettatori in un affresco dell’Italia, stupendo con il loro destreggiarsi tra i diversi dialetti che, lungo il loro viaggio, scorrono veloci.

I biglietti sono disponibili in biglietteria o sul circuito online di vivaticket.