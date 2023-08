Comezzano Cizzago, incendio in una villetta: fiamme appiccate per vendetta

Comezzano Cizzago (Brescia), 24 agosto 2023 – Litiga con lo zio e per ripicca dà fuoco alla casa. E’ successo nella serata di mercoledì in via Rudiana. Un gesto deliberato, hanno scoperto i carabinieri, che per fortuna non ha provocato feriti.

Il piromane - un 28enne- è stato arrestato, e non solo per il rogo ma anche per resistenza. Stando a quanto ricostruito dai militari di Trenzano il giovane, che dorme nel seminterrato dell’appartamento in questione, per ragioni in corso di accertamento ha avuto l’ennesima discussione con il parente, classe 1971, proprietario dell’abitazione.

Prima le urla e le minacce, poi il ragazzo è passato alle vie di fatto versando benzina - una tanica è stata rinvenuta nella sua stanza - lungo le scale che conducono al piano di sopra occupato dallo zio, dalla moglie e dalla nonna.

Le fiamme hanno rapidamente intaccato la villetta ma il pronto intervento dei pompieri ha evitato conseguenze peggiori e la distruzione completa dello stabile, comunque inagibile. Tutti gli occupanti si sono messi in salvo per tempo senza conseguenze.

Il 28enne è stato processato per direttissima e il giudice, costretto peraltro ad allontanarlo dall’aula per le intemperanze, ha disposto il carcere. (Il processo per l’incendio sarà più avanti).