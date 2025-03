Colpi d’ascia sulla porta dei genitori

Cerca di sfondare con un’ascia la porta di casa dietro la quale sono asserragliati gli anziani genitori in preda al terrore. Non riesce solo per l’intervento dei carabinieri, contro cui reagisce. Un quarantassettenne della Franciacorta, problemi di dipendenza da alcol e droghe, venerdì pomeriggio ha dato in escandescenze. Dopo avere infranto una serie di oggetti nella casa che divide con la madre di 75 anni, il padre di 78 e la sorella, è uscito in giardino e ha preso un’accetta, con cui ha iniziato a picchiare furiosamente sulla porta. A chiamare il 112 sono stati i familiari. I militari della compagnia di Chiari sono riusciti a farlo desistere solo mostrando il taser. L’uomo, che prima di rassegnarsi alle manette ha ingaggiato una colluttazione, nel 2021 era già stato arrestato per un analogo episodio di violenza ai danni di una coppia di ospiti del bed & breakfast gestito dai parenti.B.Ras.