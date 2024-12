Cologne: va a camminare con un parente e scompare. Ansia per Gian Battista Reccagni

Cologne, 18 dicembre 2024 – Ore di apprensione per la scomparsa a Cologne oggi pomeriggio, mercoledì 18 dicembre, di Gian Battista Reccagni, residente nella vicina Palazzolo sull’Oglio.

Reccagni era a camminare con un parente quando i due si sono separati, perdendosi di vista per qualche minuto. Il familiare di Reccagni è tornato sui suoi passi per cercarlo, ma non ha trovato alcun segno del suo passaggio o della sua presenza. Al momento della scomparsa Reccagni indossava una tuta nera, un giubbetto grigio e un cappellino bianco.

Sul posto ci sono la polizia locale del Monte Orfano, con il comandante Luca Leone, la protezione civile e i carabinieri. Chi avesse notizie è pregato di contattare il 112.