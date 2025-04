Clerici Day con il debutto del portale

Trecentoquaranta manifesti, 1.725 fotografie, centinaia di numeri di riviste e oltre mille monografie. Tra queste, 253 manuali di tecnica tennistica, 70 autobiografie e 74 biografie di altri tennisti, 45 volumi di statistiche. A un anno dall’avvio dei lavori di catalogazione e digitalizzazione del Fondo Gianni Clerici, raccolta libraria appartenuta al celebre giornalista e scrittore (nella foto), le Raccolte Storiche di Brescia presentano il portale “Lo scriba del tennis. Libri e carte di Gianni Clerici“, consultabile gratuitamente online e realizzato per valorizzare il patrimonio dello scrittore e giornalista nativo di Como. Un fondo di grande valore storico e documentale: la biblioteca di storia del tennis, per organicità e completezza, è seconda solo a quella del Wimbledon Lawn Tennis Museum. L’interezza dei libri custoditi a Brescia sarà disponibile a chiunque voglia interessarsi alla figura dell’intellettuale comasco e al mondo sportivo e letterario del secolo scorso e non solo. Tra le sezioni: Percorsi, Il tennis di Gianni, Grandi tornei e Maestri, biografica, La collezione dello scriba, Libri e periodici, Manifesti e fotografie, Carte e articoli.

Il portale sarà presentato ufficialmente domani alle 9 nell’Aula Gemelli di via Trieste a Brescia in occasione del Gianni Clerici Day 2025, la seconda giornata di studi dedicata allo scrittore e narratore per celebrarne il ricordo. Oltre a Pierangelo Goffi (Raccolte Storiche, Università Cattolica) e ai docenti della facoltà di Lingue e letterature straniere Franco Lonati e Francesco Rognoni, durante la lezione aperta interverranno Matteo Codignola, scrittore, traduttore ed editor di alcuni dei maggiori successi degli ultimi anni; e Stefano Semeraro, giornalista sportivo. I loro contributi verteranno sulla cultura del tennis dal punto di vista letterario, traduttologico e di marketing editoriale.

Federica Pacella