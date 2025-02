Chiese giubilari da visitare con don Battista Dassa

Tornano i pellegrinaggi organizzati dal sacerdote camminatore don Battista Dassa, parroco di Collio. Il primo appuntamento, attesissimo, sarà quello che porterà i pellegrini al Santuario dell’Annunciata di Piancogno il 15 marzo. La chiesa è una di quelle giubilari, l’unica in valle Camonica, e nella valle più grande del bresciano è nota per avere ospitato il beato Innocenzo da Berzo, che vi trascorse parte della vita. Quello all’Annunciata sarà il primo di sette pellegrinaggi che don Dassa ha organizzato in occasione del Giubileo.