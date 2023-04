Centenaria trovata nuda in una Rsa del Garda, l’ombra della violenza sessuale

La figlia si reca in visita alla madre centenaria, che alloggia in una casa di riposo, e la trova a letto completamente nuda. E teme il peggio. Così va dai carabinieri a raccontare l’accaduto. Risultato: un’inchiesta aperta - a carico di ignoti - per violenza sessuale. Un’ipotesi tutta da verificare, ma che dai primi accertamenti porterebbe in una direzione: si sospetta che a denudare la nonnina sia stato un altro ospite della struttura, un uomo se non centenario a sua volta, poco ci manca, noto per una spiccata propensione per il sesso femminile a dispetto dell’età.

È la storia che arriva da una rsa del Garda, e sulla quale ci sono in corso accertamenti da parte della procura. La segnalazione dell’episodio risale alla scorsa settimana. A quando, appunto, l’anziana è stata scoperta stesa nel suo letto senza vestiti, una circostanza che ha destato tra i familiari preoccupazione giacché l’anziana non è in grado di denudarsi in autonomia, né riesce a parlare, e dunque non puo’ spiegare chi le abbia sfilato tutti gli abiti di dosso.

Una visita medica pare non avere rilevato tracce o segni di violenza vera e propria sulla malcapitata, la quale non si esclude possa perè essere stata oggetto di palpeggiamenti. Chi indaga sta raccogliendo testimonianze tra gli addetti e gli altri ospiti. Ma un’idea se l’è già fatta: l’autore del raptus potrebbe essere il vicino di stanza.