Telefoni e droga introdotti nel carcere di Brescia, indagate tredici persone

Brescia, 17 settembre 2024 – La segnalazione di alcuni agenti di polizia penitenziaria rispetto al comportamento anomalo di un collega in servizio al carcere Nerio Fischione di Brescia, ha dato il via a una lunga e complessa indagine che ha portato a 13 misure cautelari di varia natura.

Tutto è iniziato nel gennaio 2021, quando carabinieri e polizia penitenziaria hanno dato il via all’indagine, coordinata dalla procura di Brescia. Sono emersi gravi indizi di colpevolezza riguardanti un assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale Nerio Fischione di Brescia, che metteva a disposizione di detenuti ed ex detenuti telefoni cellulari e dispositivi Usb, abusivamente introdotti in carcere, oltre a consentire lo scambio di missive tra l'interno e l'esterno della struttura carceraria.

Ma non è finita qui. Nel corso delle investigazioni sono emerse ipotesi di spaccio di numerosi dosi di cocaina in favore dei detenuti della stessa casa di reclusione: più in particolare, in un'occasione le dosi sarebbero state occultate all'interno di cioccolatini, le cui confezioni apparivano perfettamente integre, introdotti all'interno del carcere proprio dall’agente della polizia penitenziaria, ignaro però della presenza di sostanza stupefacente.

Come detto, gli indagati sono tredici. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Brescia, con personale del nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria di Milano, hanno dato esecuzione, la scorsa notte, nelle province di Brescia, Milano, Cremona, Asti, Bari e Frosinone, a una misura cautelare emessa dal gip di Brescia, su richiesta della locale procura, nei confronti di 13 persone, ritenuti a vario titolo presunti responsabili dei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, tentata estorsione aggravata, detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la tentata estorsione, un detenuto l’avrebbe organizzata, insieme ad alcuni complici, a danno di un ex compagno di cella, nel frattempo tornato in libertà. Sono emersi anche gravi indizi di colpevolezza in ordine all'assunzione, fittizia, da parte di una ditta privata, di un detenuto, che in tal modo aveva potuto usufruire di misure alternative alla detenzione in carcere. In ultimo, è stato documentato il reiterato modus operandi di uno studio legale milanese, che avrebbe favorito l'aggiramento delle norme attinenti alle comunicazioni dei detenuti, mediante l'abusivo trasferimento verso terzi di numerose telefonate provenienti da un proprio cliente recluso in carcere. Al termine delle formalità di rito, quattro indagati sono stati trasferiti in carcere, quattro sono stati posti agli arresti domiciliari, altri quattro sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla pg, mentre un ultimo indagato è stato sottoposto alla misura del divieto di esercitare la professione di avvocato per un periodo pari a 12 mesi.