Castel Mella, investe un pedone e scappa: caccia al pirata della strada. Ci sono tre testimoni

Castel Mella (Brescia) – Le forze dell’ordine cercano l’automobilista pirata che attorno alle 19 a Castel Mella ha investito un uomo di 48 anni e poi si è dato alla fuga, lasciandolo sull’asfalto in gravi condizioni. Il ferito stava attraversando la strada quando sono accaduti i fatti.

Si trovava in via Quinzano all’altezza del distributore di benzina Eni Agip. Alcuni testimoni, tra cui tre persone che si trovavano nell’auto proveniente dalla corsia opposta a quella del fuggitivo, hanno raccontato di aver sentito un tonfo e visto un’auto allontanarsi in tutta fretta. Sul posto il numero unico 112 di Brescia ha inviato due ambulanze e la polizia stradale. Il ferito è stato portato a Brescia in codice rosso. È ricoverato agli Spedali Civili