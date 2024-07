Caso di Dengue. Intervento anti-zanzare

Caso di febbre da Dengue a Brescia: oggi la disinfestazione al Quartiere Primo Maggio. Il caso è stato stato segnalato da Ats Brescia al Comune che ha previsto per oggi uno specifico e capillare intervento anti zanzare nella zona in cui si trova la persona contagiata. L’area coinvolta comprende via Divisione Acqui, via Rose, via Passo del Gavia, quartiere Primo Maggio e via Giovanni Tempini. La Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare. Non esiste, invece, la trasmissione diretta da persona a persona. Il Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (Pna) 2020-2025, emanato dal ministero della Salute, in questi casi prevede misure di contenimento delle zanzare, possibili vettori di malattie virali tra il soggetto potenzialmente infettato e l’ambiente circostante.

Il personale incaricato dal Comune, in ottemperanza alle prescrizioni ricevute da Ats, provvederà a effettuare un trattamento di disinfestazione (sia con adulticidi, sia con larvicidi) dalle 4 alle 6 di oggi sulle aree pubbliche e dalle 6 alle 10 sulle aree private (i proprietari devono esser presenti durante l’intervento) nel raggio di 200 metri dall’abitazione in cui vive la persona che ha contratto il virus, per ridurre drasticamente e rapidamente la popolazione dell’insetto vettore e quindi il rischio di un ipotetico contagio. Per informazioni è possibile contattare il 3398754359 fino a fine intervento previsto per le 10. Non è la prima volta che in città si registrano casi di malattie tropicali. Brescia è anche la provincia lombarda, per ora l’unica, dove si è rilevato un caso autoctono di West Nile Virus.

Federica Pacella