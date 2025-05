Carceri inadeguate. Brescia maglia nera

Con il 205%, è il Nerio Fischione di Brescia (già Canton Mombello) il carcere con il più alto tasso di sovraffollamento, nell’analisi che ha portato la Corte dei Conti a parlare di emergenza, ma anche dei gravi ritardi del Piano carceri, che, dopo dieci anni, è ancora ampiamente inattuato. Molteplici, secondo la Corte, le cause dei ritardi: inadempienze contrattuali da parte delle imprese, mutamenti repentini delle esigenze detentive rispetto al passo dei lavori, carenze nei finanziamenti necessari per attuare le modifiche progettuali, con la necessità di applicare il principio dell’individualizzazione della pena, che impone una corretta collocazione dei detenuti nelle strutture in base alla loro condizione giuridica e alle esigenze trattamentali.

Cinque gli interventi previsti dal Piano per la Lombardia: quattro su Milano e uno su Brescia, in particolare con l’ampliamento di Verziano, che dovrebbe sgravare anche il Nerio Fischione, dove la presenza dei detenuti è più che doppia rispetto al consentito in base alla capienza regolamentare (213% al 31 dicembre 2024).

Tra le situazioni peggiori in Italia, la Corte dei Conti cita anche Busto Arstizio e Como. Quanto all’ampliamento di Verziano, la Corte rileva come siamo ancora lontani dalla compiuta realizzazione. Tra le reazioni politiche alla “strigliata“ della Cort, quella del deputato bresciano Fabrizio Benzoni (Azione): "È evidente anche ai giudici contabili che il problema non è solo il sovraffollamento, ma un sistema penitenziario abbandonato, con strutture fatiscenti, cantieri mai completati, progetti lasciati a metà". F.P.