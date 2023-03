Calvisano, oltre 200 dosi di cocaina in casa: un arresto

Carabinieri in azione

Calvisano (Brescia), 22 marzo 2023 – In casa con 231 dosi di cocaina già pronte per essere vendute, per un totale di circa 180 grammi di sostanza. E’ quanto hanno trovato, martedì sera, i carabinieri della stazione di Calvisano, nel Bresciano.

I militari si sono insospettiti notando un anomalo andirivieni nei pressi di un'abitazione e hanno deciso di controllarla. All'interno hanno trovato le dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, una sostanza da taglio e un bilancino. L'uomo residente nell'appartamento, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e portato nel corso della serata nel carcere di Brescia, in attesa dell'udienza di convalida.