Calcinato, operai “senza stipendio da mesi” protestano su una gru: in corso le trattative per farli scendere

CALCINATO – Da questa mattina alle otto alcuni operai si sono asserragliati nella cabine di due gru, dichiarando di non avere alcuna intenzione di scendere. Accade a Calcinato, popoloso centro non distante dal lago di Garda.

Tre operai sono dipendenti di una azienda che lavora nel settore energetico che a loro dire non li paga da mesi, dopo la revoca del superbonus. In questo momento il centro di Calcinato è blindato. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i rappresentanti della Fillea Cgil: il sindacato che per primo ha dato notizia della protesta. Sono in corso trattative per portare gli operati al sicuro.