Calcinato, accoltellato dopo una lite e lasciato sanguinante a terra: gravissimo un 30enne

Un uomo di origini albanesi di 30 anni è stato ferito in modo gravissimo e ora lotta per sopravvivere in ospedale, dove è stato condotto dopo essere stato accoltellato da un suo connazionale con cui stava ferocemente litigando. È accaduto nel pomeriggio in via Santa Maria 124 nella frazione di Calcinatello di Calcinato, in provincia di Brescia.

La richiesta di aiuto al numero unico 112 è partita alle 18.25 quando alcuni presenti hanno segnalato la presenza di un uomo a terra sanguinante dopo la lite, avvenuta di fronte a un bar e a una ricevitoria.

Sul posto sono state mandati due ambulanze, l’elicottero servito a portare il ferito in ospedale e le forze dell’ordine. Il ferito è un 30enne di origini albanesi, che si trovava su suolo pubblico e che stava animatamente discutendo con un suo connazionale e quindi parlando in albanese. Indagano i carabinieri di Brescia e Desenzano del Garda.