Cadavere nel bosco. Si indaga sugli oggetti

Vicino al corpo in avanzato stato di decomposizione trovato in un bosco a Bovegno, in Valle Trompia, c’era una tessera bancomat intestata a Manuel Cantoni, il papà di 38 anni di Collio scomparso il due agosto scorso. La Procura di Brescia ha aperto una indagine per omicidio. In questo modo sarà possibile eseguire una serie di verifiche, tra cui perquisizioni e intercettazioni. La famiglia dell’uomo, che aveva due figli, non crede alla disgrazia o alla scelta autonoma di togliersi la vita.