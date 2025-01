Cadavere nei boschi della Valtrompia. Ipotesi: è del bresciano sparito ad agosto

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, impiccato a un albero, è stato rinvenuto giovedì nei boschi di Bovegno (Brescia), in alta Valtrompia. Il corpo è stato scoperto nella zona di Graticelle. Potrebbe appartenere a Manuel Cantoni, il trentottenne di San Colombano di Collio che aveva fatto perdere le tracce lo scorso 2 agosto. Nell’immediatezza della scomparsa dell’uomo era stato ritrovato il furgone, parcheggiato proprio all’ingresso dei boschi di Bovegno, e da allora nessuno lo aveva più visto in giro. Anche il telefono, dopo essere stato acceso e spento qualche volta, era risultato irrintracciabile. I carabinieri hanno già dato comuicazione del ritrovamento alla famiglia di Cantoni. A stabilire l’identità ora saranno le indagini necroscopiche e l’autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore.