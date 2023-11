Brescia, bus tagliati per la partita: domenica di disagi per il trasporto pubblico

Brescia, 11 novembre 2023 – Una nuova domenica di disagio per chi utilizza il trasporto pubblico locale da utente “non tifoso”. Già venerdì, Brescia Mobilità ha avvisato gli utenti che “causa servizio straordinario richiesto dalla Questura in occasione della partita Brescia-Cremonese in programma alle 16.15, ci saranno alcune modifiche”.

In particolare saranno ben 42 le corse non effettuate su 6 linee (2, 10, 11, 12, 15 e 17). "Danno colpa all'assenteismo ed alla carenza di personale – commenta Fabio Simone, segretario provinciale Or.S.A. Brescia – ma questo sembra quasi una provocazione dell’azienda, che da parte sua non vuole fare accordi”.

“Gli autisti prima avevano gli straordinari per le corse sullo stadio, ora non più e poiché c'è la precettazione da parte della Questura, la soluzione che trovano è di tagliare le corse ordinarie, con danno per gli utenti. Chiediamo l'intervento del Comune. La carenza di autisti? Si devono aumentare gli stipendi”. I problemi si trascinano da tempo, tanto che nelle prossime settimane si prospettano ulteriori scioperi, il 17 ed il 27 novembre.