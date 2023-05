Brescia verso il voto Il premier Meloni in città Ma il caso Loggia agita la vigilia delle elezioni

Per l’ultima giornata di campagna elettorale oggi a Brescia è previsto l’arrivo della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, nel giorno in cui è esplosa la vicenda della mancata costituzione come parte civile della presidenza del Consiglio dei Ministri all’udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, l’ordinovista veronese accusato di aver partecipato alla fase esecutiva della strage di piazza Loggia. Sono 147.916 gli elettori bresciani, di cui 70336 uomini e 77580 donne, che domenica e lunedì saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco e i 32 consiglieri comunali di Brescia. Sono 4 i candidati alla poltrona di sindaco, con 19 liste a sostegno e 400 candidati in corsa. Sulla scheda, gli elettori troveranno nell’ordine: Alessandro Maccabelli (la Maddalena per Brescia); Laura Castelletti (Brescia Capitale, Brescia Green, Terzo Polo, Brescia Attiva, Pd, Al lavoro con Brescia, Civica Castelletti Brescia 2030); Alessandro Lucà (PCI, M5S, Unione Popolare); Fabio Rolfi (Fratelli d’Italia, Viva Brescia, Fabio Rolfi Sindaco, Lega, Brescia Davvero, Forza Italia). Si potrà esprimere semplicemente la preferenza per il candidato sindaco, per una delle liste, per uno o due consiglieri o si potrà optare per il voto disgiunto.