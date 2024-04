Brescia-Venezia, che sfida

Il Brescia chiuderà il programma della trentatreesima giornata di serie B giocando il posticipo di domani (alle 16.15) nel big-match di Venezia. Gli arancioneroverdi, che sono decisi a vincere per continuare ad inseguire la promozione diretta, rappresentano un test importante per le ambizioni della squadra di Maran di raggiungere i playoff.

Al Penzo le Rondinelle, oltre che sugli infortunati Borrelli e Olzer, non potranno contare sullo squalificato Adorni, la cui assenza dovrebbe indurre a puntare sulla coppia centrale Cistana-Papetti il tecnico biancazzurro, che chiede ai suoi giocatori di continuare a sfruttare il buon momento con un dosato mix di coraggio, attenzione e personalità. In effetti, mentre fuori dal campo sono ripartite le voci che vogliono il presidente Cellino intenzionato a vendere la società, sul campo il Brescia è chiamato a conquistare in Laguna il risultato positivo che può rappresentare la conferma degli spareggi-promozione.

(4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio (Bertangoli); Bianchi, Galazzi; Moncini. All: Maran.

L.M.