Ancora una spaccata a Brescia. Questa volta in viale Piave con il negozio Civico 7, dove una persona solitaria ha rotto la vetrina utilizzando un tombino in ghisa preso da una caditoia dell’acqua piovana. Nella notte tra lunedì è martedì è riuscito a impossessarsi di indumenti e denaro contenuto nel registratore di cassa: circa 400 euro in contanti.