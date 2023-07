Brescia, Luigi Floretta morto dopo un intervento dal dentista: ci sono tre indagati

Brescia, 3 luglio 2023 – Tre persone sono state iscritte al registro degli indagati per la morte di Luigi Floretta, il quarantacinquenne dipendente della Rai, sede di Bolzano, deceduto venerdì scorso al termine di un intervento di protesi dentaria con sedazione eseguito in uno studio odontoiatrico di Brescia. Si tratterebbe del dentista, dell'assistente e dell'anestesista. L'ipotesi è di omicidio colposo in concorso.

La procura di Brescia ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita domani, martedì 4 luglio, alla presenza di un consulente nominato dalla famiglia del paziente ,che adesso chiede di sapere che cosa è accaduto e vuole giustizia.

Floretta aveva deciso di sottoporsi a un intervento di implantologia a Brescia. Dopo una visita preparatoria eseguita lo scorso aprile, l'intervento - complesso e invasivo - era stato fissato per martedì 27 giugno, al termine del quale l'uomo ha perso i sensi. Portato d'urgenza all'ospedale Civile, è morto 48 ore dopo nel reparto di Rianimazione. I carabinieri del Nas hanno già sequestrate le cartelle cliniche e la procura, appunto, ha aperto un'indagine per capire che cosa sia andato storto. E accertare che tutti i protocolli siano stati rispettati.

La moglie di Luigi Floretta: “Voglio sapere cos’è successo”