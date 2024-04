Brescia lanciatissimo. A Venezia super test

La trentatreesima giornata di serie B sarà completata dal posticipo di domenica pomeriggio tra Venezia e Brescia. Un autentico esame della verità per la voglia di disputare i playoff delle Rondinelle che occupano il settimo posto, con un vantaggio di tre punti sul Cittadella, il primo degli esclusi dagli spareggi promozione. La classifica, comunque, è ancora molto corta e la squadra guidata da Maran deve continuare lo splendido percorso che nell’ultimo turno le ha permesso di superare la Sampdoria e di mandare il Pisa a -5 (insieme alla Reggiana e con una lunghezza di vantaggio su Modena e Sudtirol).

Conquistare un risultato positivo su un campo difficile come il Penzo e in casa di un avversario come il Venezia che si sta giocando la promozione diretta potrebbe rappresentare il definitivo inserimento della formazione biancazzurra tra le contendenti degli spareggi. Un obiettivo tutt’altro che facile da raggiungere, anche perché i lagunari nell’ultimo periodo sono incorsi in qualche battuta a vuoto di troppo ed ora non possono permettersi altri passi falsi. "Dobbiamo mantenere l’atteggiamento giusto - spiega mister Maran -. Giocando con personalità e coraggio possiamo interpretare al meglio le partite. In questo momento stiamo lavorando per far valere tutte le qualità di questo gruppo e siamo contenti di essere riusciti a riportare entusiasmo in tutto l’ambiente".

Un percorso che, sin dal ritorno di Maran sulla panchina biancazzurra dopo tanti anni, ha letteralmente cambiato volto al Brescia. Adesso bisogna giungere con questo spirito sino al termine della stagione. Un Campionato che è già finito per Borrelli, la cui operazione al malleolo della gamba destra è perfettamente riuscita, ma che potrebbe riservare ancora qualche apparizione per Olzer, che sta lavorando in palestra per recuperare dall’infortunio alla spalla.

Luca Marinoni