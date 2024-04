Brescia chiede strada a Derthona. CJ Massinburg: "Siamo da scudetto"

Brescia si prepara all’anticipo di domani, quando la squadra di Alessandro Magro sarà in campo alle ore 20.30 al PalaLeonessa contro la Bertram Derthona. Intanto CJ Massinburg pensa in grande, e alla domanda su un possibile futuro in EuroLeague il giocatore risponde deciso: "Si, ma solo dopo aver vinto il campionato con Brescia". La Leonessa ha ritrovato la vetta solitaria del campionato dopo la contestata vittoria con Varese. A.L.M.